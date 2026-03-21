Ираола: Точка срещу Манчестър Юнайтед винаги е добър резултат

Мениджърът на Борнемут Андони Ираола остана доволен от спечелената точка в домакинството на Манчестър Юнайтед (2:2). Тимът му на два пъти изоставаще в резултата, но успя да се върне, а в края дори можеше и да спечели, след като съперникът остана с човек по-малко на терена.

„Мисля, че се получи много интересен мач. Смятам, че играхме добре. Имахме добри моменти и силни периоди. Вярно е, че не ни трябваше много, за да създаваме шансове и да бъдем заплаха, така че съм доволен от представянето. Точка срещу Манчестър Юнайтед винаги е добър резултат. Вярно е обаче, че ако погледнем голямата картина, това са пет поредни равенства, което не помага много в класирането – особено накрая, когато търсехме победата.“

Той похвали отбора си, че за пореден път през сезона успява да се върне, след като получи гол.

„Случваше се често този сезон. Мисля, че сме отбор, който обикновено играе доста открити мачове, така че първият гол не е толкова решаващ, колкото при други срещи. Днес го показахме. Надявахме се да поиграем малко повече време, особено срещу 10 души. Смятам, че направихме добри неща, особено първия шанс на Раян – срещу отбори като този трябва да се възползваш от такива положения“, допълни наставникът.

Накрая той говори и за бъдещето си и отговори на слуховете, свързващи го с Атлетик Билбао.

„Не, това няма нищо общо с мен. Вероятно само като привърженик, тъй като това е моят клуб, но не влияе на ситуацията. Казвал съм го много пъти – много съм щастлив тук. Имам страхотни отношения с клуба и е вярно, че ще трябва да вземем решение съобразно това, но в такава ситуация съм бил през повечето си години като мениджър. Не е нещо ново за мен“, завърши испанецът.

Снимки: Gettyimages