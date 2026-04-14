Донарума реши да си татуира Батман

Вратарят на Манчестър Сити и Италия Джанлуиджи Донарума е решил да добави към колекцията си от татуировки и такава на един от най-популярните комиксови супергерои. Става въпрос за Батман, чийто лик е бил татуиран на в голям размер на левия крак на футболиста. Любопитното е, че на същия крак, но от задната страна стражът е изобразил себе си при предходна татуировка.

С най-новия татус на Донарума пък се похвали лично нейният създател – Валентино Русо, който публикува в Инстаграм снимки и видео на своята творба. Италианският татуист е много известен във футболните среди като негови клиенти са били още играчи като Мауро Икарди, Чиро Имобиле, Алехандро Гарначо, Ричарлисон и Фабио Силва.

Сред най-забележителните му произведения пък са татуировката на тигър по целия гръб на италианския национал от Наполи Матео Политано и тази на Лучано Спалети, с която увековечи спечеленото от него трето Скудето в историята на неаполитанския клуб.

Снимки: Gettyimages

