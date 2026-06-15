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  3. Синът на Илиан Илиев и бивша гимнастичка вдигнаха сватба край морето

Синът на Илиан Илиев и бивша гимнастичка вдигнаха сватба край морето

  • 15 юни 2026 | 13:18
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Синът на Илиан Илиев и бивша гимнастичка вдигнаха сватба край морето

Бившата гимнастичка от националния отбор Катерина Маринова и полузащитникът Илиан Илиев-младши вече са семейство. Двамата вдигнаха пищна сватба във Варна, а празненството се състоя в ресторант на брега на морето.

Катерина е участничка на Младежките олимпийски игри в Нанджинг (Китай) през 2014 година и е носител на множество купи и медали като гимнастичка на родния си клуб СКХГ "Чар ДКС" Варна и като национален състезател. За съжаление, контузия в кръста слага преждевременно край на кариерата й, когато тя е едва на 15..

Илиан Илиев-младши доскоро бе част от националния отбор на България. Синът на треньора Илиан Илиев в момента е без клуб, след като се раздели с ЦСКА.

Влюбената двойка беше уважена от много гости, сред които футболисти на "червените" и на Черно море, където се очаква младоженецът да се завърне.

Кумуваха им халфът на "моряците" Васил Панайотов и половинката му Катерина.

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