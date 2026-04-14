Обирът в дома на Донарума е бил поръчан от затвора от 21-годишен младеж

Обирът в дома на Джанлуиджи Донарума през юли 2023 г. е бил организиран от затворническата килия от Иляс Хербуш, известен като Ганито. Парижката прокуратура поиска 21-годишният младеж, който наскоро избяга от затвора във Вилпенте, да бъде съден като мозъка на операцията.

Случаят датира от нощта на 20 срещу 21 юли 2023 г., когато група маскирани нападатели нахлуват в апартамента на тогавашния вратар на Пари Сен Жермен на булевард "Монтен" в Париж. Престъпниците влезли през покрива, след като разбили врата на съседна сграда.

Изненадан по време на сън, италианският национал е бил жестоко нападнат – бит, вързан и заплашван с нож, опрян до врата му, в резултат на което получава две рани на главата. Неговата годеница е претърпяла подобно отношение: била е дърпана за косата, бита, заплашвана с хладно оръжие и вързана с кабел за зарядно.

Нападателите успели да избягат с множество бижута, чанти и луксозни часовници на стойност около 500 хиляди евро. Любопитно е, че според разследването диамантите, намиращи се в резиденцията, са били оставени, детайл, който повдигна подозрения относно нивото на подготовка и конкретните заповеди, дадени на групата.

Според Le Parisien, разследването е установило, че Иляс Хербуш е координирал целия обир от своята килия. Властите са открили видеоклипове, показващи сцени на изключително насилие, включително вътрешни репресии и разчистване на сметки, които Хербуш е наблюдавал и одобрявал чрез видеоконференция.

Двама души са били принудени да участват в обира и по-късно са станали жертви на отмъщение. Те са били отвлечени в мазе в Иври-сюр-Сен и измъчвани в продължение на 24 часа. На кадри, получени от полицията, един от индивидите е окървавен и бит, докато Хербуш наблюдава дистанционно, като същевременно разглежда снимки на откраднатите вещи от Донарума.

Преди да се самоубие в затвора, друг от индивидите разкрива на разследващите, че е бил намушкан шест или седем пъти от членове на групата. Неговите показания доведоха до откриването на ново разследване, което сочи към друг заподозрян, Бараедин, на 20 години, описан като един от най-жестоките нападатели по време на обира срещу вратаря и неговата партньорка.