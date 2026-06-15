Защо почти всички футболисти на Мондиала са с розови бутонки

Имаше време, когато футболните обувки се предлагаха само в един цвят – черен. Това обаче се промени през последния четвърт век, като на терена се появиха всички цветове на дъгата, тъй като големите марки търсеха начин да се откроят от тълпата. Въпреки това на Световното първенство сега изглежда, че кръгът се е затворил и играчите отново носят един и същ цвят – само че този път е розово.

Ключовата причина е, че водещите световни марки Nike, Adidas и Puma са произвели модели с подобен стил и в сходни нюанси за това голямо събитие. Това стана очевидно още при откриването на турнира, в мача между Мексико и Южна Африка, където почти всеки играч на терена носеше яркорозови бутонки. Ето защо това ще бъде доминиращият цвят на Мондиала.

В миналото водещите марки в индустрията като Nike, Adidas и Puma често предпочитаха по-сдържани черно-бели дизайни. Но това лято техните най-нови издания са фокусирани върху открояването от тълпата чрез смели, живи цветове. Още през 2024 г. компанията за прогнозиране на потребителски тенденции WGSN прогнозира, че "Electric Fuchsia" ще бъде един от ключовите цветове за летния сезон 2026 г.

Компанията описа този цвят като "ярък неонов нюанс с кинетично и дигитално качество" и "светъл цвят, разположен между розово и лилаво". Не можем със сигурност да кажем дали подобна прогноза е повлияла на дизайнерските експерти в Nike, Adidas и Puma.

Случайност ли е тогава, че почти всеки по-важен модел футболни обувки е розов? Когато производителите започнат да проектират нови футболни обувки – процес, който може да започне до две години преди пускането на пазара – те често се консултират с агенции за прогнозиране на тенденции като WGSN, за да разберат кои цветове, теми и стилове ще бъдат "на мода", когато продуктът най-накрая достигне пазара.

Но има и други фактори, поради които розовият цвят стана хит във футбола. Разбира се, играчите са много по-отворени към носенето на екстравагантни футболни обувки от предишните поколения. И все пак, простата причина, поради която компаниите са избрали розовия цвят, е неговият контраст със зеления цвят на терена. Той се откроява независимо дали гледате мача по телевизията, на стадиона или скролвате на телефона си.

Розовата футболна обувка е забележима и когато гледате забавени кадри или под светлините на прожекторите. Накратко – тя е много видима.

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