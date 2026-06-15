Везенков и компания се събраха на шампионска вечеря в ресторанта на Алек Питърс

Завесата на сезона е спусната, купонът свърши, но Александър Везенков и съотборниците му в Олимпиакос се събраха още веднъж преди лятната си ваканция.

В неделя вечерта президентите на БК Олимпиакос Панайотис и Йоргос Ангелопулос, подготвиха специална вечеря в семейна атмосфера за играчите, треньорите и персонала на шампионите на Европа и Гърция.

Събитието се проведе в ресторанта на американсското тежко крило на "червено-белите" Алек Питърс в Микролимано.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook

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