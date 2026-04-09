Ще успеят ли фаворитите да вземат своето в първите мачове от 1/4-финалите в ЛК

  • 9 апр 2026 | 06:00
Ще успеят ли фаворитите да вземат своето в първите мачове от 1/4-финалите в ЛК

Тази вечер предстои да се изиграят първите мачове от 1/4-финалите в Лигата на конференциите. В тях може да има и българско участие, ако Мартин Георгиев се появи за АЕК в гостуването на Райо Валекано. Гръцкият тим ще се опита да постигне добър резултат на "Вайекас" в ранния двубой от 19:45 часа.

Кристъл Палас - Фиорентина е сблъсък между двата големи фаворита в турнира. Лондончани са спокойни за оставането си в Премиър лийг и спокойно могат да насочат усилията си към това да стигнат до първи международен трофей. Срещу тях излиза отбор с много повече традиции в евротурнирите. "ВИолетовите" значително подобриха формата си през последните седмици и ще излязат със самочувствие на "Селхърст Парк".

Майнц 05 посреща Страсбург след серия от три поредни победи в Бундеслигата, допълнени от победа над Сигма (Оломоуц) в реванш от осминафиналите на Лигата на конференциите. Страсбург прави много силен сезон и загуби само два от последните си 21 официални мача. Лошата новина за елзасци е тежката контузия на голмайстора им Хоакин Паникели.

Шахтьор (Донецк) и А Алкмаар ще играят на неутрален терен в Краков. Украинският тим елиминира в предишния кръг Лех (Познан), но срещу АЗ ще има значително по-трудна задача. Нидерландците се намират на 6-о място в Ередивизи, но в Лига Европа бяха безпощадни срещу Спарта (Прага) и отстраниха чешкия гранд с общ резултат 6:1.

Алиу Сисе напусна селекционерския пост на Либия

Алиу Сисе напусна селекционерския пост на Либия

Ван Дайк: Единственото хубаво е, че има и втори мач

Ван Дайк: Единственото хубаво е, че има и втори мач

Гризман: Не трябва да летим в облаците

Гризман: Не трябва да летим в облаците

Кварацхелия: Трябва да сме пределно концентрирани на "Анфийлд"

Кварацхелия: Трябва да сме пределно концентрирани на "Анфийлд"

Съдийската грешка, заради която в Барселона са бесни

Съдийската грешка, заради която в Барселона са бесни

Бензема избухна с хеттрик за Ал-Хилал

Бензема избухна с хеттрик за Ал-Хилал

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

В очакване на супершоу! Везенков и лидерът в Евролигата в София!

В очакване на супершоу! Везенков и лидерът в Евролигата в София!

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

Локо (София) ще иска да се вдигне срещу закъсалия го "латино" Берое

Локо (София) ще иска да се вдигне срещу закъсалия го "латино" Берое

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

