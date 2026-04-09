Ще успеят ли фаворитите да вземат своето в първите мачове от 1/4-финалите в ЛК

Тази вечер предстои да се изиграят първите мачове от 1/4-финалите в Лигата на конференциите. В тях може да има и българско участие, ако Мартин Георгиев се появи за АЕК в гостуването на Райо Валекано. Гръцкият тим ще се опита да постигне добър резултат на "Вайекас" в ранния двубой от 19:45 часа.

Кристъл Палас - Фиорентина е сблъсък между двата големи фаворита в турнира. Лондончани са спокойни за оставането си в Премиър лийг и спокойно могат да насочат усилията си към това да стигнат до първи международен трофей. Срещу тях излиза отбор с много повече традиции в евротурнирите. "ВИолетовите" значително подобриха формата си през последните седмици и ще излязат със самочувствие на "Селхърст Парк".

Майнц 05 посреща Страсбург след серия от три поредни победи в Бундеслигата, допълнени от победа над Сигма (Оломоуц) в реванш от осминафиналите на Лигата на конференциите. Страсбург прави много силен сезон и загуби само два от последните си 21 официални мача. Лошата новина за елзасци е тежката контузия на голмайстора им Хоакин Паникели.

Шахтьор (Донецк) и А Алкмаар ще играят на неутрален терен в Краков. Украинският тим елиминира в предишния кръг Лех (Познан), но срещу АЗ ще има значително по-трудна задача. Нидерландците се намират на 6-о място в Ередивизи, но в Лига Европа бяха безпощадни срещу Спарта (Прага) и отстраниха чешкия гранд с общ резултат 6:1.