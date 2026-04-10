Кристъл Палас почти реши битката с Фиорентина още в Лондон

  • 10 апр 2026 | 00:12
  • 344
  • 0

Кристъл Палас спечели с 3:0 първия мач срещу Фиорентина от 1/4-финалите на Лигата на конференциите. По този начин "орлите" изковаха солидна турнирна преднина и са с единия крак в следващата фаза. Жан-Филип Матета откри от дузпа в 24-тата минута, а Тайрик Мичъл удвои в 31-вата минута. Третия гол отбеляза Исмаила Сар в 90-ата минута.

Домакините започнаха мача по-силно и в 18-ата минута изстрел на Еван Гесон премина покрай вратата.

В 22-рата минута Додо спъна Гесон в наказателното поле и съдията посочи бялата точка - дузпа. Жан-Филип Матета изпълни безупречно наказателния удар и направи резултата 1:0.

В 31-вата минута се стигна до втори гол за Кристъл Палас. Матета отблизо стреля в гредата, но Тайрик Мичъл притича и довкара топката във вратата за 2:0.

Постепенно Фиорентина се окопити и в 51-вата минута бе близо до гола, но изстрел на Джовани Фабиан срещна напречната греда.

След това Дийн Хендерсън трябваше на два пъти да се намесва решително, за да отрази удари на Алберт Гудмундсон и Роберто Пиколи.

Вместо гостите да се върнат в мача, в самия край "орлите" нанесоха трети удар Исмаила Сар вкара за 3:0 с глава отблизо след центриране на Даичи Камада.

Така Кристъл Палас може да гледа с оптимизъм към реванша в Италия след седмица, докато Фиорентина ще трябва да прави геройски обрат, ако иска да остане в турнира.

Снимки: Gettyimages

