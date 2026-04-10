Ваноли: Един гол можеше да промени мача

  • 10 апр 2026 | 02:54
Треньорът на Фиорентина Паоло Ваноли бе крайно разочарован след загубата с 0:3 в първия мач с Кристъл Палас от 1/4-финалите в Лигата на конференциите. Той смята, че ако тимът му бе отбелязал един гол, това можеше да промени хода на мача, но и късметът не бе с "виолетовите", които удариха греда.

„Знаехме, че са силни, както физически, така и технически. Според мен подходихме много добре, но дузпата ни дестабилизира и не успяхме да запазим концентрация. Видях по-добро второ полувреме с много характер, един гол щеше да промени мача. Когато се изправяш срещу отбор от Висшата лига, плащаш за грешките си, а това, което наистина ме ядоса, беше допуснатият последен гол“, започна Ваноли.

Кристъл Палас почти реши битката с Фиорентина още в Лондон

Той предпочете да извлече позитивното от тази загуба, а именно уроците, които тимът му може да си извади.

„Смятам, че в много аспекти се представихме много добре. Изправихме се срещу отбор от Висшата лига и това ни показва върху какво трябва да работим, за да израснем в бъдеще. Сега трябва да се съсредоточим върху Серия А, защото там все още имаме работа за вършене, за да си осигурим оцеляването след силната серия, която направихме.Разочароващо е, защото един гол щеше да остави сблъсъка напълно отворен“, допълни наставникът.

За Фиорентина изгглежда е трудно да балансира с участието си в Европа и в Серия А.

„Няма смисъл да крием факта, че това беше допълнителен проблем и досега се справяхме добре с балансирането между двата турнира. Бих искал да бяхме достигнали до този мач с пълен състав на мое разположение, но вторият и третият гол бяха честно казано предотвратими“, заключи Ваноли.

Снимки: Gettyimages

Гласнер: Блестящо представяне

Италиано: Платихме за грешките си

Емери: Добър резултат, но има и реванш

Алиу Сисе смени Либия с Ангола

Анди Робъртсън обяви голяма новина

Порто и Форест не се победиха в супер мач на "До Драгао", всичко ще се реши на Острова

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

Първият тур от четвъртфиналите в ЛЕ вече е в историята, чакат ни вълнуващи реванши

