  Гласнер: Блестящо представяне

Гласнер: Блестящо представяне

  • 10 апр 2026 | 03:24
Мениджърът на Кристъл Палас Оливър Гласнер бе доволен от отбора си след победата с 3:0 над Фиорентина в първия мач между двата тима от 1/4-финалите на Лигата на конференциите. Макар да имаше някои забележки към играчите си, той ги похвали, особена за играта им през първото полувреме и в края на двубоя.

„По-важно за мен беше представянето през първото полувреме и след това, да кажем, в последните 20 минути. Блестящо, фантастично представяне, страхотна преса, добра игра и постоянни атаки към наказателното поле с топки зад гърба на защитата. Знаехме, че те са много компактни, но успявахме да ги пробием и да създадем толкова много положения, което беше страхотно да се види“, заяви Гласнер.

Кристъл Палас почти реши битката с Фиорентина още в Лондон

На моменти обаче наставникът видимо изглеждаше недоволен от отбора си от реакциите му край тъчлинията.

„Губехме топката твърде лесно и бързо, мачът стана твърде хаотичен с постоянни атаки към двете врати, а когато водиш с 2:0, трябва да имаш повече контрол. Имахме четири или пет лесни загуби на топката и това даде инерция на Фиорентина. Радвам се, че не се отчаяхме срещу много силен италиански отбор, не наведохме глави и знаехме, че можем да си върнем инициативата. В края бяхме съвсем близо до четвърти гол и това беше страхотно представяне“, допълни австриецът.

