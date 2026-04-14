ПСЖ почете паметта на Жота и брат му преди гостуването си на „Анфийлд“

Представители на Пари Сен Жермен поднесоха цветя пред мемориала на „Анфийлд“ в памет на бившия нападател на Ливърпул Диого Жота и неговия брат Андре Силва, които загинаха в катастрофа през миналата година. Това стана ясно от изявление на клуба преди днешното му гостуване на мърсисайдци в ¼-финалите на Шампионската лига.

Делегацията на ПСЖ беше водена от президента Насер Ал-Хелаифи и спортния директор Луиш Кампош, като също така включваше всички футболисти в състава на Луис Енрике. Сред тях бяха редица бивши съотборници на Жота в националния тим на Португалия, а именно Витиня, Жоао Невеш, Нуно Мендеш и Гонсало Рамош.

The PSG players & staff alongside Luis Campos, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes and Gonçalo Ramos visited Diogo Jota’s memorial outside to pay their respects.



Освен това парижани почетоха 96-те жертви на трагедията от „Хилзбъро“ в навечерието на 37-годишнината ѝ. Оттам добавиха, че в тяхна памет тази вечер футболистите на тима ще играят с черни ленти в мача с Ливърпул, който по същия повод ще започне с минута мълчание.

President Nasser Al-Khelaïfi, accompanied by the entire sports group, paid tribute to the victims of the Hillsborough tragedy before pausing in reflection at the memorial dedicated to Diogo Jota and his brother André Silva, at Anfield, ahead of the match against Liverpool this… pic.twitter.com/4HAGfmU2Rt — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 13, 2026