ПСЖ почете паметта на Жота и брат му преди гостуването си на „Анфийлд“

Представители на Пари Сен Жермен поднесоха цветя пред мемориала на „Анфийлд“ в памет на бившия нападател на Ливърпул Диого Жота и неговия брат Андре Силва, които загинаха в катастрофа през миналата година. Това стана ясно от изявление на клуба преди днешното му гостуване на мърсисайдци в ¼-финалите на Шампионската лига.
Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона
Делегацията на ПСЖ беше водена от президента Насер Ал-Хелаифи и спортния директор Луиш Кампош, като също така включваше всички футболисти в състава на Луис Енрике. Сред тях бяха редица бивши съотборници на Жота в националния тим на Португалия, а именно Витиня, Жоао Невеш, Нуно Мендеш и Гонсало Рамош.
Освен това парижани почетоха 96-те жертви на трагедията от „Хилзбъро“ в навечерието на 37-годишнината ѝ. Оттам добавиха, че в тяхна памет тази вечер футболистите на тима ще играят с черни ленти в мача с Ливърпул, който по същия повод ще започне с минута мълчание.