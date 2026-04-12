Ямал се надъхва с велик обрат на ЛеБрон за реванша на Барселона с Атлетико

  • 12 апр 2026 | 21:00
Младата звезда на Барселона Ламин Ямал по любопитен начин показа, че вярва във възможния обрат на своя тим срещу Атлетико Мадрид в ¼-финалите на Шампионската лига. „Дюшекчиите“ имат аванс от 2:0 преди втората среща между двата тима, която е във вторник в испанската столица.

Ямал днес промени профилната си снимка в Инстаграм с такава, на която се вижда как баскетболната легенда ЛеБрон Джеймс се наслаждава на трофея в НБА, който спечели с Кливланд Кавалиърс през 2016 година. 18-годишният талант обаче определено не е избрал случайно тази снимка, тъй като именно тогава Краля и неговият тим станаха шампиони с най-впечатляващия обрат в историята на финалните плейофи в американското баскетболно първенство. Тогава „кавалерите“ изоставаха с 1:3 победи в серията си срещу Голдън Стейт Уориърс, но ЛеБрон ги изведе до триумф след обрат до 4:3 успеха – нещо невиждано дотогава в цялата история на НБА.

Още от Футбол свят

Борещият се за оцеляването си Овиедо изненада Селта като гост

  • 12 апр 2026 | 21:32
  • 282
  • 0
Бастунов игра малко при загуба на Визела, Христов и Иванов останаха на пейката

  • 12 апр 2026 | 21:28
  • 262
  • 0
Орсолини поведе Болоня към победа над Лече

  • 12 апр 2026 | 21:17
  • 327
  • 0
Комо 0:0 Интер, равностойни начални минути

  • 12 апр 2026 | 21:00
  • 2665
  • 0
Щутгарт се развихри и се настани на трето място в Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 20:46
  • 623
  • 0
Петко Христов с цял мач при нова загуба на Специя

  • 12 апр 2026 | 20:30
  • 588
  • 0
Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 43567
  • 89
Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

  • 12 апр 2026 | 20:22
  • 18212
  • 92
Комо 0:0 Интер, равностойни начални минути

  • 12 апр 2026 | 21:00
  • 2665
  • 0
Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

  • 12 апр 2026 | 17:55
  • 12669
  • 10
Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

  • 12 апр 2026 | 18:08
  • 5763
  • 31
Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

  • 12 апр 2026 | 15:10
  • 10181
  • 4