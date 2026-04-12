Ямал се надъхва с велик обрат на ЛеБрон за реванша на Барселона с Атлетико

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал по любопитен начин показа, че вярва във възможния обрат на своя тим срещу Атлетико Мадрид в ¼-финалите на Шампионската лига. „Дюшекчиите“ имат аванс от 2:0 преди втората среща между двата тима, която е във вторник в испанската столица.

Ямал счупи пореден рекорд

Ямал днес промени профилната си снимка в Инстаграм с такава, на която се вижда как баскетболната легенда ЛеБрон Джеймс се наслаждава на трофея в НБА, който спечели с Кливланд Кавалиърс през 2016 година. 18-годишният талант обаче определено не е избрал случайно тази снимка, тъй като именно тогава Краля и неговият тим станаха шампиони с най-впечатляващия обрат в историята на финалните плейофи в американското баскетболно първенство. Тогава „кавалерите“ изоставаха с 1:3 победи в серията си срещу Голдън Стейт Уориърс, но ЛеБрон ги изведе до триумф след обрат до 4:3 успеха – нещо невиждано дотогава в цялата история на НБА.

🚨| Lamine Yamal has changed his Instagram profile picture to LeBron James holding the NBA trophy after their 3-1 comeback in the 2016 NBA Finals. He knows the earphones and sunglasses trend! 👀🔥 pic.twitter.com/JVy9RDvSVZ — Access Yamal (@AccessYamal) April 12, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages