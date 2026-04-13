Христо Янев определи разширената група за битката с Левски

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група за дербито срещу Левски от 30-ия кръг на еfbet Лига.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов 25. Димитър Евтимов 2. Дейвид Пастор 19. Иван Турицов 4. Адриан Лапеня 5. Лумбард Делова 32. Факундо Родригес 14. Теодор Иванов 17. Анжело Мартино 3. Андрей Йорданов 6. Бруно Жордао 94. Исак Соле 10. Макс Ебонг 99. Джеймс Ето’о 30. Петко Панайотов 73. Илиан Илиев 38. Лео Перейра 77. Алехандро Пиедраита 11. Мохамед Брахими 9. Леандро Годой 28. Йоанис Питас