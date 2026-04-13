ЦСКА поздрави Велизар Димитров

Днес трикратният шампион с ЦСКА Велизар Димитров празнува своя 47-и рожден ден. Атакуващият халф играе с червения екип от 2002 до 2008 г., като за този период записва 157 мача и бележи 45 гола за "армейците". Димитров стана шампион на България с ЦСКА през 2003, 2005 и 2008 г., през 2006 г. печели Купата на България, а през 2006 и 2008 г. – Суперкупата на страната.

Офанзивният футболист е обявен за най-добър футболист на първенството през сезон 2002/2003 г., футболист №1 на ЦСКА за 2003 г. и най-добър халф на България за 2003 г. За националния отбор изиграва 31 мача, в които вкарва четири попадения. През есента на 2016 г. става главен скаут на ЦСКА и остава на тази позиция до 2021 г. От "червения" клуб пожелаха на Велизар Димитров много здраве, щастие, късмет и успехи.