Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
ЦСКА поздрави Велизар Димитров

  • 13 апр 2026 | 09:46
  • 350
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Левски

Днес трикратният шампион с ЦСКА Велизар Димитров празнува своя 47-и рожден ден. Атакуващият халф играе с червения екип от 2002 до 2008 г., като за този период записва 157 мача и бележи 45 гола за "армейците". Димитров стана шампион на България с ЦСКА през 2003, 2005 и 2008 г., през 2006 г. печели Купата на България, а през 2006 и 2008 г. – Суперкупата на страната.

Офанзивният футболист е обявен за най-добър футболист на първенството през сезон 2002/2003 г., футболист №1 на ЦСКА за 2003 г. и най-добър халф на България за 2003 г. За националния отбор изиграва 31 мача, в които вкарва четири попадения. През есента на 2016 г. става главен скаут на ЦСКА и остава на тази позиция до 2021 г. От "червения" клуб пожелаха на Велизар Димитров много здраве, щастие, късмет и успехи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

  • 13 апр 2026 | 09:32
  • 6488
  • 8
  • 13 апр 2026 | 07:45
  • 11489
  • 71
  • 13 апр 2026 | 07:17
  • 4891
  • 0
  • 12 апр 2026 | 20:30
  • 1448
  • 0
  • 12 апр 2026 | 18:29
  • 1505
  • 0
  • 12 апр 2026 | 18:24
  • 1158
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 13 апр 2026 | 09:59
  • 4004
  • 5
  • 13 апр 2026 | 09:32
  • 6488
  • 8
  • 13 апр 2026 | 07:45
  • 11489
  • 71
  • 13 апр 2026 | 07:17
  • 4891
  • 0
  • 13 апр 2026 | 08:51
  • 2304
  • 0
  • 13 апр 2026 | 05:50
  • 6196
  • 4