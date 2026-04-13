Сакалиев подтикна "армейците" към борба

Бившият нападател на ЦСКА Стойко Сакалиев, който доскоро работеше като администратор в клуба, написа послание на своята "Фейсбук" страница часове преди Вечното дерби днес.

"Успех, армейци, в днешната битка! Битка, която сме печелили както на терена, така и по трибуните. Днес отново ще покажем на отбора от квартал Подуяне какво е борба и какво е любовта да защитаваш червената идея. Напред, червените!!!", написа любимецът на сектор "Г".