ЦСКА пусна допълнителни билети за дербито

ЦСКА информира, че билетите за блокове 43, 44 и 45 от сектор "Г", както и тези за блокове 32 и 33 от сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски" за днешния двубой между ЦСКА и Левски от XXX кръг на efbet Лига, вече са в продажба. Решението за отварянето на допълнителните блокове бе оторизирано с официално становище на специална комисия с представители на НСБ, полицията и двата клуба след приключване на ремонтните дейности в блок 44. Цените на билетите за армейските фенове са както следва: сектор "А" – 15,34 евро (30 лева), сектор "Г" – 10,23 евро (20 лева).

Днес ще работят 4 от билетните каси на ул. "Гурко" (до началото на второто полувреме на двубоя). Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация. Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 14:00 ч.