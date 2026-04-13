  Клубове от Полша и Русия ще следят звезда на ЦСКА в битката с Левски

  • 13 апр 2026 | 10:36
Представители на руски и полски елитни клубове ще присъстват на националния стадион "Васил Левски" в понеделник, за да наблюдават изявите на Джеймс Eтo’o.

Камерунският халф, който е лидер по асистенции в първенството, е много апетитна хапка на пазара, тъй като договорът му с ЦСКА изтича през лятото. В него е залегнала опция за удължаване с още един сезон, но само при желание и от двете страни. Така клубовете имат право да преговарят с 25-годишния полузащитник и да подпишат с него като свободен агент след края на кампанията.

Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

В последните дни в Африка пишат, че той е в трансферния списък на Лудогорец и Цървена звезда. Eтo’o далеч не е единственият футболист, който ще бъде наблюдаван на "Васил Левски".

"Горещи" имена от ЦСКА са още Фьодор Лапухов и Лумбард Делова. Наскоро шеф на Динамо (Минск) бе у нас, за да представлява Спартак (Москва) в разговори с червеното ръководство за евентуален трансфер на вратаря. От Левски погледите привличат Евертон Бала, Око-Флекс и Макун.

Източник: "Тема спорт"

