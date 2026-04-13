Дербито няма да изневери - вече 26 000 души с билет

Голямото дерби между ЦСКА и Левски със сигурност ще предложи шоу и на трибуните, каквато е десетилетната традиция на този футболен сблъсък. Калкулацията показва, че до момента 26 000 души са си закупили билет за днешния мач, който трябва да стартира в 16:00 ч.

Припомняме, че през ноември "армейците" удариха "сините" с 1:0 пред над 30 000 зрители на Националния стадион. Както е известно, заради ремонтни дейности и от съображение за сигурност някои блокове на съоръжението не бяха пуснати, заради което левскарите разполагат с по-малко места в сектор "В".

Бройката на феновете, която със сигурност ще набъбне до първия съдийски сигнал, е отлична като се има предвид, че заради парламентарните избори следващата неделя, дербито между "червените" и "сините" беше преместено за периода на великденските празници, когато в столицата има значително по-малко хора.