Николай Кънчев: Един от най-тежките ни мачове

Бенковски (Исперих) ще играе в събота с Черноморец в Балчик. Срещата от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Всеки мач е труден, но предстоящия е сред най-тежките. Предстои сблъсък с противник, който се стреми да прави всичко както трябва. Съставът му е изграден от млади футболисти. Водят всекидневен тренировъчен процес. На терена залагат на футболните си умения. Дали ще се получи хубав двубой, зависи и от нас. Ако играем както можем ще ги затрудним максимално. Естествено, че ще търсим точки“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.