Ивайло Станчев: Очаквам оспорван и интересен двубой

Черноморец (Балчик) приема в събота Бенковски (Исперих). Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Поредно предизвикателство срещу отбор, който се бори за челните места в класирането. През първия полусезон допуснахме единствената си загуба именно от Бенковски, но в началото на пролетния дял успяхме да им се реваншираме с победа за купата на Аматьорската лига. Очаквам оспорван и интересен двубой. Все пак играем у дома и се надяваме това да ни даде нужното предимство, за да спечелим срещата“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.