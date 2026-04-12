  Гледайте на живо състезанията на Любо Руйков и Самуил Иванов

Гледайте на живо състезанията на Любо Руйков и Самуил Иванов

  • 12 апр 2026 | 13:14
Феновете на моторните спортове могат да гледат днес на живо решаващите стартове на двамата български пилоти Любослав Руйков и Самуил Иванов на старта на сезона във Формула 4 Централна Европа.

Първият кръг от кампанията е на „Ред Бул Ринг“ в Австрия и заради многото участници организаторите използват схема с три квалификационни състезания, които започнаха вчера и един финал – днес в късния следобед.

Голямата битка за Любо Руйков и Самуил Иванов тепърва започва
Голямата битка за Любо Руйков и Самуил Иванов тепърва започва

Вчера Любо Руйков завърши пети в първото квалификационно състезание, а днес сутринта Самуил Иванов се класира 22-и във втората квалификационна надпревара.

Любо Руйков дебютира с 5-о място във Формула 4
Любо Руйков дебютира с 5-о място във Формула 4

Днес има още едно квалификационно състезание, което стартира в 14:20 часа българско време, а големият финал е от 17:15 часа наше време.

Двете решителни надпревари за българите могат да се гледат в канала на Формула 4 Централна Европа в YouTube на този линк.

Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание
Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

Приятно гледане и успех на българите!

Грязин изостана заради повреда, има шанс за подиум в WRC2

Нювил е на върха на класирането преди последния ден на рали „Хърватия“

Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

Голямата битка за Любо Руйков и Самуил Иванов тепърва започва

Новозеландец донесе първа победа за Тойота в Суперкарс

Огура сменя Ринс в Ямаха за следващия сезон

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

Христос Воскресе!

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Челси и Сити в битка на живот и смърт

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

