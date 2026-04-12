Гледайте на живо състезанията на Любо Руйков и Самуил Иванов

Феновете на моторните спортове могат да гледат днес на живо решаващите стартове на двамата български пилоти Любослав Руйков и Самуил Иванов на старта на сезона във Формула 4 Централна Европа.

Първият кръг от кампанията е на „Ред Бул Ринг“ в Австрия и заради многото участници организаторите използват схема с три квалификационни състезания, които започнаха вчера и един финал – днес в късния следобед.

Голямата битка за Любо Руйков и Самуил Иванов тепърва започва

Вчера Любо Руйков завърши пети в първото квалификационно състезание, а днес сутринта Самуил Иванов се класира 22-и във втората квалификационна надпревара.

Любо Руйков дебютира с 5-о място във Формула 4

Днес има още едно квалификационно състезание, което стартира в 14:20 часа българско време, а големият финал е от 17:15 часа наше време.

Двете решителни надпревари за българите могат да се гледат в канала на Формула 4 Централна Европа в YouTube на този линк.

Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

Приятно гледане и успех на българите!