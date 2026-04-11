Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

Целта пред Самуил Иванов утре в квалификационните състезания в първия кръг на Формула 4 Централна Европа ще е да се класира за финалната надпревара. Това потвърди за Sportal.bg Петър Гьошев от Моторспорт Академия.

Иванов днес се класира 19-и в квалификацията и утре му предстоят два квалификационни старта. Във финалното състезание ще участват първите 32 след трите квалификационни надпревари.

„Доволни сме от началото на уикенда на Самуил, той изпълнява програмата си и се представя добре – допълни Гьошев. – Вчера кара и на дъжд, прогресира с всяка сесия, като вчера искахме да изкара трите теста и тренировката, за да натрупа колкото се може повече километри.

„Днес в квалификацията Самуил вече натисна повече, спира по-агресивно, имаше и малко предстартова треска, все пак е първи състезателен уикенд при автомобилите, утре стартът от място ще е ключов момент за него.

„Целта ни е място в топ 32 и участие във финала. Няма да е лесно защото нивото на този шампионат е високо, има много бързи пилоти и утре ще интересно.“

