  3. Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

  • 11 апр 2026 | 19:29
Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

Целта пред Самуил Иванов утре в квалификационните състезания в първия кръг на Формула 4 Централна Европа ще е да се класира за финалната надпревара. Това потвърди за Sportal.bg Петър Гьошев от Моторспорт Академия.

Иванов днес се класира 19-и в квалификацията и утре му предстоят два квалификационни старта. Във финалното състезание ще участват първите 32 след трите квалификационни надпревари.

Голямата битка за Любо Руйков и Самуил Иванов тепърва започва

„Доволни сме от началото на уикенда на Самуил, той изпълнява програмата си и се представя добре – допълни Гьошев. – Вчера кара и на дъжд, прогресира с всяка сесия, като вчера искахме да изкара трите теста и тренировката, за да натрупа колкото се може повече километри.

„Днес в квалификацията Самуил вече натисна повече, спира по-агресивно, имаше и малко предстартова треска, все пак е първи състезателен уикенд при автомобилите, утре стартът от място ще е ключов момент за него.

Любо Руйков дебютира с 5-о място във Формула 4

„Целта ни е място в топ 32 и участие във финала. Няма да е лесно защото нивото на този шампионат е високо, има много бързи пилоти и утре ще интересно.“

Любо Руйков – 4-и, Самуил Иванов – 19-и в квалификацията на „Ред Бул Ринг“
