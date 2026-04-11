Голямата битка за Любо Руйков и Самуил Иванов тепърва започва

Огромният интерес към първия състезателен уикенд във Формула 4 Централна Европа на „Ред Бул Ринг“ наложи промяна във формата на надпреварите.

На старт застанаха 41 пилоти, което наложи разделянето им в две квалификационни групи, като Любо и Самуил се паднаха в първата и там записаха 5-о и 19-о място.

За да имат обаче пълноценно присъствие на пистата всички пилоти, организаторите на Формула 4 Централна Европа въведоха квалификационни състезания като в картинга – общо три. Пилотите са разделени в три групи: A, B и C и всеки пилот кара в две надпревари, т.е всяка група пилоти се състезава срещу другите.

Днес мина първото квалификационно състезание, в което Руйков завърши пети. Той утре има още една квалификационна надпревара, а Самуил – две.

И накрая, най-добрите 32 от квалификационните състезания, ще стартира във финалното състезание за уикенда, което е утре следобед. Така че, битките за Любо и Самуил тепърва предстоят, като Руйков днес успешно се справи с първото състезание.

