Доста работа за стюардите след финала в Маями

Стюардите за Гран При на Маями се захванаха с разглеждането на пет инцидента в хода на надпреварата, които може да имат важно значение за промени в класирането.
Макар и не по хронологичен ред списъкът изглежда впечатляващ.
Първо е пресичането на бялата линия на излизането от бокса на Макс Верстапен в 7 обиколка.
След това е инцидентът между Верстапен и Джордж Ръсел, когато двамата се докоснаха и от това пострада предното крило на британеца.
Трето, инцидентът между Шарл Леклер и Ръсел – при сбутването им в последната обиколка на състезанието.
Четвърто, Леклер за многократните му напускания на трасето в последната обиколка и евентуално получаване на предимство.
И накрая, пак Леклер за това, че колата му е била в „опасно състояние“ малко преди финала, веднага след завъртането му.
