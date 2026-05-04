Доста работа за стюардите след финала в Маями

  • 4 май 2026 | 00:14
Стюардите за Гран При на Маями се захванаха с разглеждането на пет инцидента в хода на надпреварата, които може да имат важно значение за промени в класирането.

Макар и не по хронологичен ред списъкът изглежда впечатляващ.

Първо е пресичането на бялата линия на излизането от бокса на Макс Верстапен в 7 обиколка.

След това е инцидентът между Верстапен и Джордж Ръсел, когато двамата се докоснаха и от това пострада предното крило на британеца.

Трето, инцидентът между Шарл Леклер и Ръсел – при сбутването им в последната обиколка на състезанието.

Четвърто, Леклер за многократните му напускания на трасето в последната обиколка и евентуално получаване на предимство.

И накрая, пак Леклер за това, че колата му е била в „опасно състояние“ малко преди финала, веднага след завъртането му.

Снимки: Imago

