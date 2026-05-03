Шарл Леклер: Захвърлих едно много силно състезание в кофата

Пилотът на Ферари Шарл Леклер пое пълната отговорност за кошмарния завършек на надпреварата за Гран При на Маями, в която той се класира едва шести, въпреки че в началото на предпоследната обиколка се движеше трети.
Монегаскът първо загуби третото място от Оскар Пиастри в края на предпоследния тур, след което се завъртя в началото на финалната обиколка. Тогава той се удари в предпазната стена и повреди предното ляво окачване на автомобила си.
Въпреки тези поражения Леклер продължи, знаейки, че има по-малко от един тур до финала. Той обаче трябваше да се придвижи с по-ниска скорост, което позволи на Джордж Ръсел и Макс Верстапен да го догонят и изпреварят в самия край на надпреварата, смъквайки пилота на Ферари на шестото място.
Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями
„Вината е изцяло моя. Няма какво повече да кажа. Много съм разочарован от моята грешка. Не трябваше да я допускам.
„Натиснах много здраво в предпоследната обиколка. Помислих си, че е добра идея да пусна Оскар пред мен, за да разполагам с режима за изпреварване. Знаех, че иначе ще е много трудно да се преборя с него.
„Беше много лошо решение и в рамките на четири завоя аз захвърлих едно много силно състезание в кофата. Много съм разочарован от това. Нямам какво повече да добавя“, каза Леклер.
Снимки: Gettyimages