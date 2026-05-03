Хамилтън обясни изоставането си с удара в първата обиколка

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън финишира седми в Гран При на Маями и коментира, че още от самото начало на надпреварата е загубил шанс за добро представяне. Британецът се удари с Франко Колапинто в битка за позиция в първата обиколка и от това пострада пода на колата му и една от въздушните кутии, което намали ефективността на аеродинамиката на автомобила му.

„Определено, не се получи добър уикенд за нас – обясни Люис след финала. – Две седми места, като и в двата случая карах сам.

„Днес с пораженията по колата, нищо не можех да направя. Наистина лош късмет защото тимът работи много усилено, а ние взехме малко точки, но това е добро начало.

„В първата обиколка това беше просто контакт. Извадих лош късмет при завъртането на Макс и трябваше да го заобиколя от дясно. Минах добре през първия завой и бях в добра позиция, но веднага след това трябваше да свия в дясно.

„Там загубих позиции и след това, мисля, че Франко (Колапинто ) ме удари и това ме лиши от добро представяне на пистата.“

Снимки: Gettyimages