Любо Руйков дебютира с 5-о място във Формула 4

Българският пилот Любослав Руйков завърши пети в първото си състезание във Формула 4 – в шампионата на Централна Европа на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

Любо, който кара този уикенд за Cram Motorsport, стартира пети и завърши на тази позиция в надпреварата, продължила 17 обиколки, която мина на суха писта.

Пилотите на Jenzer Motorsport Тео Боренщайн и Макс Кархан донесоха двойна победа на тима, който доминира във Формула 4 Централна Европа, а трети остана Давид Валтер (Maffi Racing).

Любо можеше и да е по-напред на старта, но в квалификацията днес извади лош късмет с червен флаг, застигане на по-бавни пилоти на правите, които чакаха да се отвори пространство, както и застигане на пилоти в завоите, където трябваше да излиза от пистата, за да не се стигне до инцидент.

В първото състезание днес стартираха 28 пилоти, а Любо завърши на 7,051 секунди от победителя.

Други стартове на Любо от програмата на първия кръг на Формула 4 Централна Европа са утре.