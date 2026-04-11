Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Любо Руйков дебютира с 5-о място във Формула 4

Любо Руйков дебютира с 5-о място във Формула 4

  • 11 апр 2026 | 17:33
  • 2065
  • 0
Българският пилот Любослав Руйков завърши пети в първото си състезание във Формула 4 – в шампионата на Централна Европа на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

Любо, който кара този уикенд за Cram Motorsport, стартира пети и завърши на тази позиция в надпреварата, продължила 17 обиколки, която мина на суха писта.

Любо Руйков – 4-и, Самуил Иванов – 19-и в квалификацията на „Ред Бул Ринг“
Любо Руйков – 4-и, Самуил Иванов – 19-и в квалификацията на „Ред Бул Ринг“

Пилотите на Jenzer Motorsport Тео Боренщайн и Макс Кархан донесоха двойна победа на тима, който доминира във Формула 4 Централна Европа, а трети остана Давид Валтер (Maffi Racing).

Любо можеше и да е по-напред на старта, но в квалификацията днес извади лош късмет с червен флаг, застигане на по-бавни пилоти на правите, които чакаха да се отвори пространство, както и застигане на пилоти в завоите, където трябваше да излиза от пистата, за да не се стигне до инцидент.

В първото състезание днес стартираха 28 пилоти, а Любо завърши на 7,051 секунди от победителя.

Любо Руйков остана на 0,1 секунда от първото място в дъжда на „Ред Бул Ринг“
Любо Руйков остана на 0,1 секунда от първото място в дъжда на „Ред Бул Ринг“

Други стартове на Любо от програмата на първия кръг на Формула 4 Централна Европа са утре.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Адриен Фурмо се удари в стълб и отпадна от рали „Хърватия“

Адриен Фурмо се удари в стълб и отпадна от рали „Хърватия“

  • 11 апр 2026 | 14:41
  • 441
  • 1
Разликата между Росел и Грязин надхвърли половин минута

Разликата между Росел и Грязин надхвърли половин минута

  • 11 апр 2026 | 14:23
  • 494
  • 1
Паяри удържа атаките на Нювил и Кацута в Хърватия

Паяри удържа атаките на Нювил и Кацута в Хърватия

  • 11 апр 2026 | 14:12
  • 476
  • 0
Любо Руйков – 4-и, Самуил Иванов – 19-и в квалификацията на „Ред Бул Ринг“

Любо Руйков – 4-и, Самуил Иванов – 19-и в квалификацията на „Ред Бул Ринг“

  • 11 апр 2026 | 13:43
  • 1282
  • 0
Големият шеф на Рено лично е отказал на Хорнър

Големият шеф на Рено лично е отказал на Хорнър

  • 11 апр 2026 | 11:05
  • 818
  • 0
Договорът на Хамилтън ограничава властта на Васьор?

Договорът на Хамилтън ограничава властта на Васьор?

  • 11 апр 2026 | 10:54
  • 1167
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

  • 11 апр 2026 | 15:55
  • 17563
  • 134
Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

  • 11 апр 2026 | 14:18
  • 15578
  • 42
Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

  • 11 апр 2026 | 13:14
  • 23983
  • 47
Борнемут пак матира Арсенал на "Емиратс" и върна интригата в битката за титлата

Борнемут пак матира Арсенал на "Емиратс" и върна интригата в битката за титлата

  • 11 апр 2026 | 16:25
  • 18917
  • 104
Съставите на Милан и Удинезе: Алегри е сменил схемата, а Леао и Пулишич са титуляри

Съставите на Милан и Удинезе: Алегри е сменил схемата, а Леао и Пулишич са титуляри

  • 11 апр 2026 | 18:08
  • 537
  • 2
Левски праща бивши национали за таланти в Африка

Левски праща бивши национали за таланти в Африка

  • 11 апр 2026 | 12:17
  • 27268
  • 35