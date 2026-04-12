Челси и Сити в битка на живот и смърт

Челси посреща Манчестър Сити в изключително интригуващ двубой от 32-рия кръг на английската Премиър лийг. Двубоят е в днешния 12-и април (неделя), а първият съдийски сигнал на “Стамфорд Бридж” в Лондон е насрочен за 18:30 часа българско време.

Изходът от двубоя е изключително важен и за двата тима с оглед временното класиране. Манчестър Сити стартира деня на второто място с изоставане от девет точки спрямо лидера Арсенал. “Гражданите” обаче са с два мача по-малко спрямо “артилеристите”, а само след седмица е и прекият сблъсък между двата тима. Това означава, че възпитаниците на Джосеп Гуардиола могат да внесат страхотно напрежение спрямо “топчиите”, които вчера загубиха от Борнемут насред “Емиратс” с 1:2.

Борнемут пак матира Арсенал на "Емиратс" и върна интригата в битката за титлата

Челси от своя страна на всяка цена трябва да преследва пълния комплект точки. През седмицата именно Арсенал направи огромен подарък на градския си съперник, връщайки го в битката за Шампионската лига. “Артилеристите” победиха с 1:0 като гост Спортинг (Лисабон) в първия 1/4-финал от “турнира на богатите”, а това даде необходимия коефициент за отборите от Премиър лийг да излъчат пети представител в най-престижната европейска клубна надпревара през сезон 2026/2027.

Победата на Арсенал даде пета квота за ШЛ на английските отбори и за следващия сезон

Челси към момента заема шестото място, а петият Ливърпул вчера взе своя мач от кръга и победи Фулъм на “Анфийлд” с 2:0. Така се отвори разлика от четири точки между “червени” и “сини” в полза на все още действащите шампиони.

Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

По отношение на преките двубои Манчестър Сити изглежда абсолютен фаворит. Челси няма победа над този съперник вече почти пет години. Последно лондончани надделяха в това съперничество през 2021 г., когато двата тима се срещнаха във финала на Шампионската лига с 1:0. Последната победа за Премиър лийг дойде в същия сезон точно три седмици по-рано, когато на “Етихад” лондончани надделяха с 2:1. Оттогава Сити доминира изцяло и записа впечатляващите 10 победи в 13 мача. Все пак има лъч надежда за Челси, тъй като едно от трите равенства бе записано в последната среща между двата тима, която бе на 4-и януари тази година, когато двата тима направиха 1:1.

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

В навечерието на двубоя мениджърът Джосеп Гуардиола изтъкна колко е важна всяка победа до края на сезона, така че домакините не би трябвало да очакват подаръци от кандидат-шампионите. “Надявам се, че можем да спечелим много точки до края на сезона. Ситуацията, в която се намираме в Премиър лийг, изисква да спечелим всички точки, които са възможни. Иначе няма как да продължим да се борим до края. Не бяхме достатъчно постоянни през този сезон. Загубихме точки, които можехме да вземем и поради това сега сме в позиция, в която не можем да си позволим грешки. Трябва да спечелим всеки един мач”, коментира Гуардиола.

Гуардиола е ядосан на Бернардо Силва

Лиъм Росиниър от своя страна също заяви, че неговият отбор е готов за битка и няма да се даде без бой въпреки очевидната разлика между двата тима към този момент. “Имам добър отбор и съм готов да се изправя срещу Манчестър Сити”, бяха думите на специалиста.

Росиниър призна, че Енцо Фернандес няма да играе и срещу Сити и заяви: Пеп е повлиял на всички