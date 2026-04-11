Ливърпул 0:0 Фулъм, спасяване на Мамардашвили

Ливърпул и Фулъм играят при резултат 0:0 на "Анфийлд" в опит да прекъсне лошата си серия от три поредни загуби във всички турнири и три мача без успех в Премиър лийг и по този начин да се закрепи в топ 5. "Котиджърс" в момента са на пет точки от днешния си съперник и също имат нужда от успеха, за да увеличат шансовете си за класиране за евротурнирите. Фулъм всъщност е в по-добра форма и има само една загуба в последните си пет мача в първенството. Лондончани освен това нямат загуба от мърсисайдци в предишните три сблъсъка между двата отбора.

Арне Слот е направил цели пет промени в сравнение с мача с Пари Сен Жермен през седмицата. Андрю Робъртсън, Къртис Джоунс, Мохамед Салах, Коди Гакпо и Рио Нгумоа започват днес. Така нидерландецът променя цялата си атака. На резервната скамейка са играчи като Исак, Екитике, Мак Алистър и Гравенберх. Там са и Керкез и Гомес.

Фулъм излиза в същия състав, както и в мача срещу Бърнли от последния кръг на Премиър лийг.

Ливърпул започна добре, като доста активни бяха Фримпонг, Нгумоа и Салах. Един удар на Робъртсън малко след границата на наказателното поле бе блокиран, а в 13-ата минута Салах получи първата си възможност, след като получи добро подаване от Фримпонг, освободи се и стреля силно от малък ъгъл, но Лено изби.

В 17-ата минута Нгумоа падна в наказателното поле след контакт с Оскар Боб и поиска дузпа, но Антъни Тейлър даде знак, че не вижда нарушение. Три минути след това Гакпо нанесе хубав удар от границата на наказателното поле, но топката премина покрай гредата.

В 22-рата Фримпонг запази топката, която след това стигна до Салах, който опита да стреля, а можеше да върне към Собослай или да продължи към Нгумоа. Ударът му отблизо бе очаквано блокиран.

