Аталанта и Ювентус кръстосват шпаги в пряк сблъсък за ШЛ

Аталанта и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от 32-рия кръг на Серия А на 11 април 2026 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Ню Баланс Арена" в Бергамо. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Фабио Мареска, който ще следи за спазването на правилата в този важен сблъсък от италианското първенство.

В момента Ювентус заема 5-то място в Серия А с 57 точки след 31 изиграни мача, докато Аталанта е на 7-ма позиция с 53 точки от същия брой срещи. Разликата от само 4 точки между двата отбора прави този двубой изключително важен в борбата за място в зоната, даваща право на участие в Шампионската лига, което ще вдигне още повече заряда на този мач. И двата тима нямат право да губят точки и очакваме да хвърчат искри. "Бианконерите" имат по-добра голова разлика с 54 отбелязани и 29 допуснати гола, докато "бергамаските" са реализирали 44 попадения и са допуснали 27. Победа за Аталанта би намалила разликата между двата тима до само точка, докато успех за Ювентус би увеличил преднината им до 7.

Аталанта демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, две загуби и едно равенство. Отборът постигна убедителна победа като гост срещу Лече (3:0) на 6 април 2026 г., предхождана от домакински успех срещу Верона (1:0) на 22 март. Освен това, "бергамаските" претърпяха две тежки загуби в Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен (1:4 и 1:6), а в Серия А завършиха наравно с Интер (1:1) на 14 март.

Ювентус показва по-стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. "Бианконерите" победиха Дженоа (2:0) на 6 април, завършиха наравно със Сасуоло (1:1) на 21 март, преди това постигнаха победи срещу Удинезе (0:1) и Пиза (4:0), а преди това направиха зрелищно равенство с Рома (3:3) на 1 март.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Аталанта има лек превес с две победи, две равенства и една загуба срещу Ювентус. Последната им среща беше на 5 февруари 2026 г. в турнира за Купата на Италия, където Аталанта постигна убедителна победа с 3:0. Преди това, в първия полусезон на настоящата кампания в Серия А, двата отбора завършиха наравно 1:1 на 27 септември 2025 г. В контролна среща през август 2025 г. Ювентус спечели с 2:1, но в предишния сезон от Серия А Аталанта нанесе тежко поражение на "бианконерите" като гост с 0:4 на 9 март 2025 г. Първата им среща през миналия сезон също завърши наравно 1:1 на 14 януари 2025 г.

В състава на Аталанта основната липса е шведският защитник Исак Хиен, който е извън строя заради травма на бедрото. Добрата новина за Паладино е, че Джанлука Скамака поднови тренировки с основната група през седмицата и вероятно ще води атаката заедно с топ реализатора Никола Кръстович.

Ювентус пристига в Бергамо със сериозни проблеми, като голямата звезда Душан Влахович остава в лазарета заради контузия на прасеца, която го вади от игра поне до края на април. Освен него, Уестън Маккени е наказан, а вратарят Матия Перин е с контузия, което означава, че под рамката ще застане Микеле Ди Грегорио.