Огура сменя Ринс в Ямаха за следващия сезон

Ай Огура ще партнира на Хорхе Мартин за заводския тим на Ямаха за догодина в MotoGP, съобщи motorsport.com. Японската звезда на Тракхаус ще смени Алекс Ринс в отбора.

2026 е вторият сезон на Огура в MotoGP и тази година той се справя отлично с мотоциклета на Априлия. А голямата звезда на Ямаха Фабио Куартараро също ще напусне, като той отива в Хонда.

С това решение на Ямаха местата в заводския отбор на японците са заети, като става въпрос за двама шампиони: Мартин взе титлата в MotoGP през 2024, а през същата година Огура триумфира в Moto2.

25-годишният Огура е продукт на школата на Хонда, но сериозни противоречия със старши мениджмънта на компанията го разделиха с марката през последния му сезон в Moto2, когато той взе титлата с машина на Боскоскуро.

Донякъде неочакваното решение за Огура затваря вратата към заводския тим на Ямаха пред доста кандидати, включително и Лука Марини. Според motorsport.com, шефовете на Ямаха вече са информирали Мартин за решението си да привлекат Огура.

Преди броени дни Дани Олгадо благодари на Ямаха за интереса към него, но потвърди решението си да подпише с Грезини в MotoGP и да се състезава с Дукати.

Трансферът на Огура оставя едно свободно място в Тракхаус, като все още няма ясен фаворит за него.

Снимки: Gettyimages

