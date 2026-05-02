Мерцедес допусна първото си поражение от началото на сезона във Формула 1, след като световният шампион Ландо Норис триумфира в спринтовата надпревара в Маями.
Въпреки това Сребърните стрели продължават да водят убедително в класирането при конструкторите, в което с актив от 143 точки те имат аванс от цели 45 пред Ферари. Тройката след двойната победа във Флорида допълва екипът на Макларън, чийто пасив от Мерцедес е 82 точки.
Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями:
Мерцедес – 143
Ферари – 98
Макларън – 61
Ред Бул – 20
Хаас – 18
Алпин – 17
Рейсинг Булс – 14
Ауди – 2
Уилямс – 2
Кадилак – 0
Астън Мартин – 0
