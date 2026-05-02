  Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 19:59
Мерцедес допусна първото си поражение от началото на сезона във Формула 1, след като световният шампион Ландо Норис триумфира в спринтовата надпревара в Маями.

Въпреки това Сребърните стрели продължават да водят убедително в класирането при конструкторите, в което с актив от 143 точки те имат аванс от цели 45 пред Ферари. Тройката след двойната победа във Флорида допълва екипът на Макларън, чийто пасив от Мерцедес е 82 точки.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями:

  1. Мерцедес – 143

  2. Ферари – 98

  3. Макларън – 61

  4. Ред Бул – 20

  5. Хаас – 18

  6. Алпин – 17

  7. Рейсинг Булс – 14

  8. Ауди – 2

  9. Уилямс – 2

  10. Кадилак – 0

  11. Астън Мартин – 0

