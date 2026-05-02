Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

Мерцедес допусна първото си поражение от началото на сезона във Формула 1, след като световният шампион Ландо Норис триумфира в спринтовата надпревара в Маями.

Въпреки това Сребърните стрели продължават да водят убедително в класирането при конструкторите, в което с актив от 143 точки те имат аванс от цели 45 пред Ферари. Тройката след двойната победа във Флорида допълва екипът на Макларън, чийто пасив от Мерцедес е 82 точки.

Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями:

Мерцедес – 143 Ферари – 98 Макларън – 61 Ред Бул – 20 Хаас – 18 Алпин – 17 Рейсинг Булс – 14 Ауди – 2 Уилямс – 2 Кадилак – 0 Астън Мартин – 0

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg