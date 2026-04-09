Фабио Куартараро похвали Топрак Разгатлиоглу за бързия му напредък в MotoGP

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартарато похвали своя колега в лагера на Ямаха Топрак Разгатлиоглу за бързата му адаптация към кралския клас.

Турчинът премина в MotoGP от Световния супербайк шампионат (WSBK), където спечели титлата в три от последните пет години, триумфирайки през 2021 с Ямаха, след което завоюва още две корони с БМВ през 2024 и 2025. Ел Турко започна сезона в MotoGP колебливо с две 17-ти места в Тайланд и Бразилия.

Разочарованият Куартараро: Ямаха няма идея как да оправи мотора си

В Съединените щати обаче пилотът на Прамак Ямаха отбеляза напредък и взе първата си точка в кралския клас, финиширайки 15-ти в неделното състезание в Остин. В него той прекара много време плътно за Куартараро, когото Разгатлиоглу изпревари във втората половина на дистанцията, когато гумите на заводския състезател на Ямаха се износиха.

Разгатлиоглу не е доволен, въпреки спечелената първа точка в MotoGP

„Не само днес, а през целия уикенд той се представи много силно – каза Куартараро за Разгатлиоглу след финала в Остин. – В спринта беше много бърз, както и в загрявката. Така че аз съм впечатлен и мисля, че това е страхотно за него – начинът, по който кара и прогресира.



„Проблемът, който имах, беше, че гумата ми се срина в последните пет обиколка, а той беше малко по-постоянен. Той караше много гладко, а стилът му, както беше и в Супербайк, беше с повече пързаляне. Бях наистина впечатлен от неговото представяне“, добави още световният шампион за 2021 година.

