Фабио Куартараро похвали Топрак Разгатлиоглу за бързия му напредък в MotoGP

  • 9 апр 2026 | 16:56
Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартарато похвали своя колега в лагера на Ямаха Топрак Разгатлиоглу за бързата му адаптация към кралския клас.

Турчинът премина в MotoGP от Световния супербайк шампионат (WSBK), където спечели титлата в три от последните пет години, триумфирайки през 2021 с Ямаха, след което завоюва още две корони с БМВ през 2024 и 2025. Ел Турко започна сезона в MotoGP колебливо с две 17-ти места в Тайланд и Бразилия.

Разочарованият Куартараро: Ямаха няма идея как да оправи мотора си
В Съединените щати обаче пилотът на Прамак Ямаха отбеляза напредък и взе първата си точка в кралския клас, финиширайки 15-ти в неделното състезание в Остин. В него той прекара много време плътно за Куартараро, когото Разгатлиоглу изпревари във втората половина на дистанцията, когато гумите на заводския състезател на Ямаха се износиха.

Разгатлиоглу не е доволен, въпреки спечелената първа точка в MotoGP
„Не само днес, а през целия уикенд той се представи много силно – каза Куартараро за Разгатлиоглу след финала в Остин. – В спринта беше много бърз, както и в загрявката. Така че аз съм впечатлен и мисля, че това е страхотно за него – начинът, по който кара и прогресира.

„Проблемът, който имах, беше, че гумата ми се срина в последните пет обиколка, а той беше малко по-постоянен. Той караше много гладко, а стилът му, както беше и в Супербайк, беше с повече пързаляне. Бях наистина впечатлен от неговото представяне“, добави още световният шампион за 2021 година.

Снимки: Gettyimages

Голямата дъщеря на Кими Райконен също подкара картинг

Голямата дъщеря на Кими Райконен също подкара картинг

  • 9 апр 2026 | 15:24
  • 1417
  • 0
Трудният сезон на Астън Мартин е сред причините Строл да дебютира в GT състезанията

Трудният сезон на Астън Мартин е сред причините Строл да дебютира в GT състезанията

  • 9 апр 2026 | 15:09
  • 594
  • 0
Николай Грязин стартира рали "Хърватия" с 2-ро място в шейкдауна

Николай Грязин стартира рали "Хърватия" с 2-ро място в шейкдауна

  • 9 апр 2026 | 14:43
  • 824
  • 0
Оливър Солберг с най-добро време в шейкдауна преди рали "Хърватия"

Оливър Солберг с най-добро време в шейкдауна преди рали "Хърватия"

  • 9 апр 2026 | 14:13
  • 342
  • 0
Исак Хаджар посочи един голям плюс на новите правила

Исак Хаджар посочи един голям плюс на новите правила

  • 9 апр 2026 | 14:00
  • 802
  • 0
Алейш Еспаргаро е с четири счупени прешлена след падане на тестове в Малайзия

Алейш Еспаргаро е с четири счупени прешлена след падане на тестове в Малайзия

  • 9 апр 2026 | 13:43
  • 423
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Черно море

Лудогорец 0:0 Черно море

  • 9 апр 2026 | 17:57
  • 7018
  • 8
Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
  • 13250
  • 52
БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

  • 9 апр 2026 | 12:54
  • 16053
  • 16
Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 13525
  • 14
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 47764
  • 68
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 29427
  • 130