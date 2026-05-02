Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 20:00
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

Въпреки че беше класиране два шести в спринта в Маями, Андреа Кими Антонели продължава да води в генералното класиране във Формула 1 преди утрешното дълго състезание във Флорида.

Италианецът е лидер в подреждането с актив от 75 точки и преднина от 7 пред неговия съотборник Джордж Ръсел. Тройката с 55 пункта оформя Шарл Леклер, а победителят от спринта в Маями Ландо Норис е пети с 33 точки на своята сметка.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями:

  1. Андреа Кими Антонели – 75 точки

  2. Джордж Ръсел – 68

  3. Шарл Леклер – 55

  4. Люис Хамилтън – 43

  5. Ландо Норис – 33

  6. Оскар Пиастри – 28

  7. Оливър Беарман – 17

  8. Пиер Гасли – 16

  9. Макс Верстапен – 16

  10. Лиам Лоусън – 10

  11. Арвид Линдблад – 4

  12. Исак Хаджар – 4

  13. Габриел Бортолето – 2

  14. Карлос Сайнц – 2

  15. Естебан Окон – 1

  16. Франко Колапинто – 1

  17. Нико Хюлкенберг – 0

  18. Алекс Албон – 0

  19. Валтери Ботас – 0

  20. Серхио Перес – 0

  21. Фернандо Алонсо – 0

  22. Ланс Строл – 0

