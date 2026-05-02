Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

Въпреки че беше класиране два шести в спринта в Маями, Андреа Кими Антонели продължава да води в генералното класиране във Формула 1 преди утрешното дълго състезание във Флорида.

Италианецът е лидер в подреждането с актив от 75 точки и преднина от 7 пред неговия съотборник Джордж Ръсел. Тройката с 55 пункта оформя Шарл Леклер, а победителят от спринта в Маями Ландо Норис е пети с 33 точки на своята сметка.

Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями:

Андреа Кими Антонели – 75 точки Джордж Ръсел – 68 Шарл Леклер – 55 Люис Хамилтън – 43 Ландо Норис – 33 Оскар Пиастри – 28 Оливър Беарман – 17 Пиер Гасли – 16 Макс Верстапен – 16 Лиам Лоусън – 10 Арвид Линдблад – 4 Исак Хаджар – 4 Габриел Бортолето – 2 Карлос Сайнц – 2 Естебан Окон – 1 Франко Колапинто – 1 Нико Хюлкенберг – 0 Алекс Албон – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0 Фернандо Алонсо – 0 Ланс Строл – 0

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

