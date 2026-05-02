Въпреки че беше класиране два шести в спринта в Маями, Андреа Кими Антонели продължава да води в генералното класиране във Формула 1 преди утрешното дълго състезание във Флорида.
Италианецът е лидер в подреждането с актив от 75 точки и преднина от 7 пред неговия съотборник Джордж Ръсел. Тройката с 55 пункта оформя Шарл Леклер, а победителят от спринта в Маями Ландо Норис е пети с 33 точки на своята сметка.
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями:
Андреа Кими Антонели – 75 точки
Джордж Ръсел – 68
Шарл Леклер – 55
Люис Хамилтън – 43
Ландо Норис – 33
Оскар Пиастри – 28
Оливър Беарман – 17
Пиер Гасли – 16
Макс Верстапен – 16
Лиам Лоусън – 10
Арвид Линдблад – 4
Исак Хаджар – 4
Габриел Бортолето – 2
Карлос Сайнц – 2
Естебан Окон – 1
Франко Колапинто – 1
Нико Хюлкенберг – 0
Алекс Албон – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Фернандо Алонсо – 0
Ланс Строл – 0
