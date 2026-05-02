  3. Ландо Норис: Хубаво е да се върна на най-високото стъпало!

  • 2 май 2026 | 20:29
  • 183
  • 0
Ландо Норис спечели своя първи успех като световен шампион във Формула 1, след като триумфира за втора поредна година в спринтовата надпревара в Маями.

След победата си във Флорида британецът сподели своето удовлетворение от факта, че се е върнал на най-високото стъпало на подиума за първи път от победата му в Гран При на Сао Пауло миналия ноември. Той също така каза, че няма да право много промени по своята кола за квалификацията по-късно днес, тъй като като цяло се чувства комфортно.

„Хубаво е да се върна на най-високото стъпало! Хубав ден за нас. Беше горещо и потно там. Натисках, опитвайки се да намеря баланса между натискането и чистото каране. Добро начало на уикенда, но сега трябва да направим всичко отново.

„Може би няма да направим много промени по колата, която досега работи добре. Ще променим няколко неща. Има няколко неща, които искам да са по-различни спрямо вчера и ще ги променим. Надявам се да открием нещо повече, но съм сигурен, че и другите ще го направят. Ще останем фокусирани и ще продължим да натискаме“, каза световният шампион.

Снимки: Gettyimages

