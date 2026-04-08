Хорхе Мартин: Дукати ще се върне в челото на "Херес"

Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин прогнозира, че Дукати ще се завърне в челото на колоната с началото на европейските състезания, които ще стартират на „Херес“ в края на месеца.

Кампанията не започна добре за производителя от Борго Панигале, който беше засенчен от Априлия, след като марката от Ноале спечели четири от шест възможни победи в първите три кръга за годината. Марко Бедзеки все още няма загуба в неделя, а Мартин триумфира в спринта в Съединените щати, за да завоюва своя първи успех с Априлия.

Според Мартинатора обаче в Испания след няколко седмици Дукати отново ще задава темпото, а Априлия ще се върне в догонваща позиция. Испанецът също така коментира и собственото си представяне от началото на сезона, в който освен победата в спринта в Остин, той има и две втори места от състезанията в Бразилия и САЩ, както и едно трето от спринта в Гояния.

„На „Херес“ ще се върнем към нормалното. Дукати ще се върне към нормалното“, каза Мартин пред DAZN.



„Отивайки в Остин аз не очаквах това. Опитах се да смекча моите очаквания. Не бяхме готови. Планът ми беше да мина първите състезания без да се набивам на очи, да печеля точки, без значение къде финиширам. Моето време обикновено е в края на сезона, но не искам да избързвам с нещата“, коментира Мартинатора за своя сезон до момента.

В генералното класиране след първите три кръга той заема втората позиция с актив от 77 точки и пасив от само четири спрямо съотборника си Бедзеки. Причината италианецът да има толкова малък аванс, въпреки трите си неделни победи, са неговите падания в спринтовете в Тайланд и Съединените щати.

Снимки: Gettyimages