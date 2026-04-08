Акоста: Би било сбъдната мечта да съм съотборник с Марк Маркес

Педро Акоста заяви, че за него би било сбъдната мечта да стане съотборник със седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес.

Този коментар на младия испанец идва на фона на слуховете, че той и Маркес ще си партнират в заводския тим на Дукати от началото на 2027 година. Тя се появи още преди старта на сезон 2026, когато неофициално станаха ясни доста големи трансфери, но всички те тепърва предстои да бъдат официализирани.

„Времето ще покаже. За него не знам, но за мен със сигурност. Не всеки ден получаваш шанса да делиш един гараж с деветкратен шампион (включително титлите на Маркес в малките класове) или колкото титли събере той дотогава. За мен определено би било сбъдната мечта.



„Мисля, че много хора в падока, освен може би брат му (Алекс Маркес), ще платят много пари, за да прекарат година или повече с Марк като съотборник. Защо да не го направя и аз“, каза Акоста.

Снимки: Gettyimages