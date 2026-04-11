Договорът на Хамилтън ограничава властта на Васьор?

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв анализатор Ралф Шумахер е на мнение, че договорът на Люис Хамилтън с Ферари ограничава възможностите на шефа на тима Фредерик Васьор да контролира представянето на 7-кратния световен шампион.

Съмненията в тази посока се появиха след няколкото оспорвани битки между двамата пилоти на Скудерията Хамилтън и Шарл Леклер в началото на състезанията този сезон, като показателен беше дуелът на „Сузука“, където Леклер изпревари Хамилтън от външната страна на първия завой.

Зак Браун обясни, че Стела ще е шеф на Ламбиазе

„Колите ни се докоснаха в шикана, дори се опасявах, че съм спукал гума“, призна по-късно Леклер.

Много специалисти са на мнение, че тези оспорвани двубои между пилотите на Ферари може да се отразят негативно на представянето на Скудерията.

Първите реакции за новите стартове във Формула 2 са положителни

„Ферари трябва да заеме твърда позиция, защото пилотите на отбора са на ръба. Така те си пречат и шефовете на тима трябва да се намесят“, коментира друг бивш пилот във Формула 1 Тимо Глок.

„Моето мнение е, че Люис ще се бори в челото тази година и съм сигурен, че в договора му е записано, че ако това е така, то тимът ще има минимално влияние върху това какво може да прави той на пистата – обясни Шумахер. – Знам, че това ще ми донесе много критики.

„Сигурен съм, че Васьор искаше да каже нещо по темата за двубоите на пилотите му, но не можеше. Затова и Ферари нямат шанс. Хамилтън сам взима решенията си.

Йос прогнозира какво ще е бъдещето на Макс

„Разбира се, това се отразява и на тима – механиците, които работят от сутрин до вечер, едва ли ще са доволни да гледат как двамата пилоти на отбора се удрят на пистата и представянето на отбора страда от това.“

Все още обаче няма доказателства, че Васьор има някакви ограничения относно указанията, които може да дава на пилотите си за битките на пистата.

Каква ще е следващата стъпка на Макс Верстапен?

