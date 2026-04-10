Йос прогнозира какво ще е бъдещето на Макс

Вече е факт и първата реакция на Йос Верстапен, бащата на 4-кратния световен шампион Макс Верстапен, на новината, че Джанпиеро Ламбиазе ще напусне Ред Бул. Ламбиазе е състезателен инженер на Макс от дебюта му за Ред Бул в началото на сезон 2016.
Ламбиазе отива в Макларън, като това вчера беше потвърдено и от Ред Бул, а Верстапен-старши обясни, че новината не е била голяма изненада за него и Макс.
„Знаехме за това от известно време и също така знаехме кога ще се случи това – обясни Йос пред RaceXpress. – Имаме още година и половина до две години, за да работим с него. Това е голяма възможност за него, така че ние разбираме.
„Също така, ние му казахме да направи това, да сграбчи тази възможност с две ръце. Оттук нататък, от Ред Бул зависи да го замести. Ще видим.“
Решението на Ламбиазе да не сключи нов договор с Ред Бул отново породи слухове, че и Макс Верстапен ще си тръгне, но Йос е на друго мнение.
„Мисля, че нещата се промениха – обясни Йос, който се фокусира върху атмосферата в Ред Бул. – Със сигурност, след четири световни титли, то това е сериозно постижение, но всичко зависи от Макс. Мисля, че той ще продължи.“
