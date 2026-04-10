Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Трето място за Любо Руйков в третия тест на „Ред Бул Ринг“

Трето място за Любо Руйков в третия тест на „Ред Бул Ринг“

  • 10 апр 2026 | 16:27
  • 978
  • 0
На трето място в третия общ тест преди началото на сезон във Формула 4 Централна Европа завърши българския пилот Любослав Руйков (Cram Competiton). В третата 50-минутна сесия за деня Любо се оказа единственият реален съперник на пилотите на Jenzer Motorsport, които досега са най-бързите на австрийската писта, като този тест мина дъжд и на мокра писта.

Другият български пилот на „Ред Бул Ринг“ Самуил Иванов (Real Motorsport) звърши на 34-о място, като сесията отново беше накъсана заради инциденти и на три пъти беше спирана с червен флаг, което се отрази на опитите за бързи обиколки на българите.

Любо Руйков излезе 7-и във втория тест на „Ред Бул Ринг"

След първите бързи обиколки Руйков записа 7-о време, но при вторите опити оглави класирането с време 1.45,133 минути в 6-ата си обиколка. Това стана между два червени флага, като Иванов постигна 1.52,141, което първо го нареди 24-и, но след това той отстъпи до 30-ото място.

При следващите опити Макс Кархан (Jenzer) излезе с малко над 0,3 секунди пред Руйков, а Самуил Иванов подобри времето си до 1.48,790 минути, което го доближи до топ 20. Кархан направи още една корекция на най-добрата си обиколка, след него още 4 пилоти подобриха времената си и това свали Руйков на 6-ото място.

32-о място за Самуил Иванов в първия тест на „Ред Бул Ринг"

Финалните опити за основната група пилоти дойдоха 3 минути преди края на сесията, като Руйков постигна 1.44,456 минути и излезе трети, на 0,306 секунди от Кархан. Иванов отново подобри времето си – последната му бърза обиколка е 1.48,035 минути, която го нареди на 34-о място. Самуил записа 13 обиколки в третата сесия, като последната му беше най-бързата, а Руйков завърши с 15 тура, като в предпоследния дойде най-доброто му време.

Любо Руйков: Знам, че мога да съм бърз на "Ред Бул Ринг"

Днешната програма на „Ред Бул Ринг“ завършва с официалния тест във Формула 4 Централна Европа по-късно днес.

Самуил Иванов: Надявам се, че бързо ще свикна с „Ред Бул Ринг"
Следвай ни:

