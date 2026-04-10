32-о място за Самуил Иванов в първия тест на „Ред Бул Ринг“

Дебютантът във Формула 4 Самуил Иванов се класира 32-и в общия тест на пилотите във Формула 4 Централна Европа преди първия кръг за сезона на „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

Сесията беше многократно накъсана от инциденти, излитания от трасето и жълти флагове, предизвикани от общо 41 пилоти, които караха днес.

Самуил успя за запише 15 обиколки с най-добро време 1.38,635 минути с болида на румънския тим Real Racing.

Най-добро време постигна германката Ела Вайс (Jenzer) – 1.33,509 минути, следвана от Ава Добсън (Cram Motorsport), която остана на 0,407 секунди, като и двете записаха по 16 обиколки.

Jenzer Motorsport доминира тренировъчната сесия и вкара три коли в топ 5 на класирането днес.