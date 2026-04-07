  Самуил Иванов: Надявам се, че бързо ще свикна с „Ред Бул Ринг"

Самуил Иванов: Надявам се, че бързо ще свикна с „Ред Бул Ринг“

  • 7 апр 2026 | 19:36
Българският пилот Самуил Иванов стартира този уикенд дебютната си кампания във Формула 4 Централна Европа, като сезонът започва на „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

Самуил, който има две титли на България в картинга, приключи миналата седмица последния си тест преди началото на сезона на италианската писта „Муджело“, вече е готов с програмата за първия си състезателен уикенд във Формула 4.

Любо Руйков: Знам, че мога да съм бърз на “Ред Бул Ринг”
Любо Руйков: Знам, че мога да съм бърз на “Ред Бул Ринг”

„Организаторите на първия състезателен уикенд в Австрия промениха програмата и в петък ще е общият тест и тренировките, така че вече мисля за тях – обясни Иванов за Sportal.bg. – Целта ми ще е да свикна бързо с „Ред Бул Ринг“, надявам се да стане бързо, да свикна и с колата и оттам нататък да съм максимално бърз.

„Напредвам в работата с тима, доволен съм от комуникацията със състезателния ми инженер, но знам, че имам още много работа. Карал съм „Ред Бул Ринг“ само на симулатор, ще сравним впечатленията от реалните обиколки и виртуалните още в петък. Но такъв тип бързи трасета ми допадат.“

Успешен тест за Самуил Иванов на „Муджело“
Успешен тест за Самуил Иванов на „Муджело“

Четвъртият сезон на Формула 4 Централна Европа тази година включва 6 кръга, като стартовете са съсредоточени на писти в Австрия („Ред Бул Ринг“ и „Залцбургринг“), Чехия („Словакия Ринг“, „Мост“ и „Бърно“) и Унгария – „Хунгароринг“.

Самуил Иванов ще дебютира с №13 във Формула 4
Самуил Иванов ще дебютира с №13 във Формула 4
Ейдриън Нюи е недостижимият №1 по заплата сред шефовете на отбори

Ейдриън Нюи е недостижимият №1 по заплата сред шефовете на отбори

  • 7 апр 2026 | 18:13
  • 587
  • 0
Монтоя призова Ауди да вземе Хорнър за заместник на напусналия Уитли

Монтоя призова Ауди да вземе Хорнър за заместник на напусналия Уитли

  • 7 апр 2026 | 17:28
  • 398
  • 0
Мишлен: Предимството на Априлия не се дължи на специалната задна гума

Мишлен: Предимството на Априлия не се дължи на специалната задна гума

  • 7 апр 2026 | 17:03
  • 323
  • 0
"ЕКО Мотоучилище 2026" стартира с Мартин Чой и Михаела Тодорова

"ЕКО Мотоучилище 2026" стартира с Мартин Чой и Михаела Тодорова

  • 7 апр 2026 | 16:51
  • 309
  • 1
Любо Руйков: Знам, че мога да съм бърз на “Ред Бул Ринг”

Любо Руйков: Знам, че мога да съм бърз на “Ред Бул Ринг”

  • 7 апр 2026 | 16:28
  • 2120
  • 0
Как Ферари се размина с Андреа Кими Антонели

Как Ферари се размина с Андреа Кими Антонели

  • 7 апр 2026 | 16:15
  • 1549
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

  • 7 апр 2026 | 18:52
  • 7951
  • 16
Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

  • 7 апр 2026 | 16:57
  • 10458
  • 135
Апоел се откъсна напред в суперсблъсъка в "Арена София"

Апоел се откъсна напред в суперсблъсъка в "Арена София"

  • 7 апр 2026 | 19:25
  • 1665
  • 0
Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

  • 7 апр 2026 | 19:48
  • 576
  • 0
Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

  • 7 апр 2026 | 14:44
  • 14004
  • 78
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 25933
  • 102