Самуил Иванов: Надявам се, че бързо ще свикна с „Ред Бул Ринг“

Българският пилот Самуил Иванов стартира този уикенд дебютната си кампания във Формула 4 Централна Европа, като сезонът започва на „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

Самуил, който има две титли на България в картинга, приключи миналата седмица последния си тест преди началото на сезона на италианската писта „Муджело“, вече е готов с програмата за първия си състезателен уикенд във Формула 4.

„Организаторите на първия състезателен уикенд в Австрия промениха програмата и в петък ще е общият тест и тренировките, така че вече мисля за тях – обясни Иванов за Sportal.bg. – Целта ми ще е да свикна бързо с „Ред Бул Ринг“, надявам се да стане бързо, да свикна и с колата и оттам нататък да съм максимално бърз.

„Напредвам в работата с тима, доволен съм от комуникацията със състезателния ми инженер, но знам, че имам още много работа. Карал съм „Ред Бул Ринг“ само на симулатор, ще сравним впечатленията от реалните обиколки и виртуалните още в петък. Но такъв тип бързи трасета ми допадат.“

Четвъртият сезон на Формула 4 Централна Европа тази година включва 6 кръга, като стартовете са съсредоточени на писти в Австрия („Ред Бул Ринг“ и „Залцбургринг“), Чехия („Словакия Ринг“, „Мост“ и „Бърно“) и Унгария – „Хунгароринг“.

