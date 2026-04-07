Любо Руйков: Знам, че мога да съм бърз на “Ред Бул Ринг”

Българският пилот Любослав Руйков ще дебютира този уикенд във Формула 4 Централна Европа, като стартовете на “Ред Бул Ринг” ще са като подготовка за старта на сезона в италианската Формула 4, където ще кара той през сезона.

“Нямам търпение за състезанията на “Ред Бул Ринг” - обясни за Sportal.bg Руйков. - Не съм правил тестове на тази писта, карал съм я само на симулатора. Но знам, че мога да съм бърз там и имам добро усещане за предстоящия уикенд. Харесва ми като конфигурация, аз обичам такива бързи писти.”

Любо Руйков ще дебютира във Формула 4 Централна Европа

Руйков ще пропусне още тест на пилотите във Формула 4 Централна Европа на “Ред Бул Ринг”, тъй като има планирани други изпитания, но в Италия.

“Да, в четвъртък имам тест на “Имола” с Трайдънт и като приключим, вечерта заминавам с кола за Австрия - допълни Руйков. - На “Ред Бул Ринг” ще карам за друг отбор - Крам Компетишън, работил съм с тях, те са качествен отбор, правихме тест с тях на “Монца”, имам добри впечатления от работата ми с тях. И от петък започваме битката, очаквам да е оспорвано и интересно.”

