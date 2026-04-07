  • 7 апр 2026 | 16:28
Любо Руйков: Знам, че мога да съм бърз на "Ред Бул Ринг"

Българският пилот Любослав Руйков ще дебютира този уикенд във Формула 4 Централна Европа, като стартовете на “Ред Бул Ринг” ще са като подготовка за старта на сезона в италианската Формула 4, където ще кара той през сезона.

“Нямам търпение за състезанията на “Ред Бул Ринг” - обясни за Sportal.bg Руйков. - Не съм правил тестове на тази писта, карал съм я само на симулатора. Но знам, че мога да съм бърз там и имам добро усещане за предстоящия уикенд. Харесва ми като конфигурация, аз обичам такива бързи писти.”

Любо Руйков ще дебютира във Формула 4 Централна Европа

Руйков ще пропусне още тест на пилотите във Формула 4 Централна Европа на “Ред Бул Ринг”, тъй като има планирани други изпитания, но в Италия.

“Да, в четвъртък имам тест на “Имола” с Трайдънт и като приключим, вечерта заминавам с кола за Австрия - допълни Руйков. - На “Ред Бул Ринг” ще карам за друг отбор - Крам Компетишън, работил съм с тях, те са качествен отбор, правихме тест с тях на “Монца”, имам добри впечатления от работата ми с тях. И от петък започваме битката, очаквам да е оспорвано и интересно.”

Успешен тест за Самуил Иванов на „Муджело“
Успешен тест за Самуил Иванов на „Муджело“
Серхио Перес: Трябва ни 1 секунда на обиколка

Серхио Перес: Трябва ни 1 секунда на обиколка

  • 7 апр 2026 | 12:20
  • 694
  • 0
Ред Бул освобождава Пиер Ваше?

Ред Бул освобождава Пиер Ваше?

  • 7 апр 2026 | 10:26
  • 1019
  • 0
Йос Верстапен: Мерцедес няма да иска промени в правилата

Йос Верстапен: Мерцедес няма да иска промени в правилата

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 1077
  • 0
Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова

Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова

  • 6 апр 2026 | 17:30
  • 4931
  • 1
Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб с поредните си победи в Китай и Япония

Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб с поредните си победи в Китай и Япония

  • 6 апр 2026 | 17:01
  • 3006
  • 1
Александра Вътева с нов отбор за новия сезон в Порше Карера Къп

Александра Вътева с нов отбор за новия сезон в Порше Карера Къп

  • 6 апр 2026 | 16:15
  • 851
  • 0
Виж всички

Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

  • 7 апр 2026 | 16:57
  • 5039
  • 35
Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

  • 7 апр 2026 | 14:44
  • 11347
  • 61
Рекорден брой продадени билети за мача на Везенков в България!

Рекорден брой продадени билети за мача на Везенков в България!

  • 7 апр 2026 | 16:44
  • 2721
  • 2
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 23442
  • 97
Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

  • 7 апр 2026 | 13:06
  • 20180
  • 18
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 11748
  • 26