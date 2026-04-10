Пореден скандал в Италия! Опитват да отменят продажбата на "Джузепе Меаца"

  • 10 апр 2026 | 08:01
Най-голямата политическа партия в Италия внесе предложение за анулиране на продажбата на „Сан Сиро“ на Интер и Милан след започнало разследване по казуса със стадиона.

Официално: Милан и Интер придобиха "Джузепе Меаца"

След десетилетие на дискусии, представяни, отхвърляни и преразглеждани проекти, двата клуба най-накрая финализираха закупуването на терена около стадион „Джузепе Меаца“ в миланския квартал Сан Сиро. През ноември 2025 г. клубовете сключиха споразумение на стойност 200 милиона евро за изграждане на нова арена на мястото, което в момента се използва за паркинг. След това те ще могат да разрушат съществуващия стадион или да го реконструират.

Всичко това обаче отново е поставено под въпрос, след като офисите на градския съвет на Милано бяха претърсени от италианската финансова полиция като част от разследване по подозрение в манипулиране на търгове и тайно споразумение.

Скандал с продажбата на "Сан Сиро", финансова полиция влезе в кметството на Милано

Сега Fratelli d’Italia, политическата партия на министър-председателя Джорджа Мелони и опозиционна партия в град Милано, внесе предложение за анулиране на продажбата на „Сан Сиро“ и поиска оставката на кмета Джузепе Сала.

Партията винаги се е противопоставяла на продажбата на стадиона, настоявайки вместо това съществуващата арена да бъде реновирана, въпреки че това би било изключително трудно, тъй като отборите играят мачове на всеки три дни.

Още от Футбол свят

Гласнер: Блестящо представяне

Гласнер: Блестящо представяне

  • 10 апр 2026 | 03:24
  • 1383
  • 0
Ваноли: Един гол можеше да промени мача

Ваноли: Един гол можеше да промени мача

  • 10 апр 2026 | 02:54
  • 1069
  • 0
Италиано: Платихме за грешките си

Италиано: Платихме за грешките си

  • 10 апр 2026 | 02:30
  • 947
  • 0
Емери: Добър резултат, но има и реванш

Емери: Добър резултат, но има и реванш

  • 10 апр 2026 | 01:59
  • 1058
  • 1
Алиу Сисе смени Либия с Ангола

Алиу Сисе смени Либия с Ангола

  • 10 апр 2026 | 01:25
  • 901
  • 0
Анди Робъртсън обяви голяма новина

Анди Робъртсън обяви голяма новина

  • 10 апр 2026 | 00:39
  • 3144
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 141613
  • 558
Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

  • 9 апр 2026 | 19:58
  • 97355
  • 243
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 39234
  • 33
ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

  • 10 апр 2026 | 07:46
  • 1050
  • 0
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 1820
  • 0
Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

  • 9 апр 2026 | 23:29
  • 26821
  • 17