Скандал с продажбата на "Сан Сиро", финансова полиция влезе в кметството на Милано

Общо девет души са разследвани, като италианската финансова полиция е извършила претърсвания в кметството на Милано и в компания, собственост на Интер и Милан, която управлява "Сан Сиро", съобщава "Ройтерс". Сред разследваните са бившият генерален директор на Интер Алесандро Антонело, представители на двата клуба, както и генералният директор на град Милано Кристиан Малангоне, когото медиите определят като дясна ръка на кмета Джузепе Сала.

Обвиненията се отнасят до "bid rigging", т.е. тайно споразумение при търг. Това е антиконкурентно поведение, при което предприятия, които би трябвало да са конкуренти, тайно се договарят, за да повлияят на резултата от обществена поръчка. Разследващите са се фокусирали върху начина, по който в края на септември е одобрена продажбата на 28 хектара публични земи, на които се намира "Сан Сиро", за обща сума от 197 милиона евро (приблизително 227 милиона долара).

Milan city council raided in San Siro sale investigation https://t.co/idQngXTzwL — Financial Times (@FT) March 31, 2026

Миналата година историческия стадион беше продаден на Интер и Милан. Двата клуба планират да съборят "Сан Сиро", след като построят нова арена с капацитет 70 000 места на терен в непосредствена близост до сегашния стадион.