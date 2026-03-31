Скандал с продажбата на "Сан Сиро", финансова полиция влезе в кметството на Милано

  • 31 март 2026 | 17:50
Общо девет души са разследвани, като италианската финансова полиция е извършила претърсвания в кметството на Милано и в компания, собственост на Интер и Милан, която управлява "Сан Сиро", съобщава "Ройтерс". Сред разследваните са бившият генерален директор на Интер Алесандро Антонело, представители на двата клуба, както и генералният директор на град Милано Кристиан Малангоне, когото медиите определят като дясна ръка на кмета Джузепе Сала.

Обвиненията се отнасят до "bid rigging", т.е. тайно споразумение при търг. Това е антиконкурентно поведение, при което предприятия, които би трябвало да са конкуренти, тайно се договарят, за да повлияят на резултата от обществена поръчка. Разследващите са се фокусирали върху начина, по който в края на септември е одобрена продажбата на 28 хектара публични земи, на които се намира "Сан Сиро", за обща сума от 197 милиона евро (приблизително 227 милиона долара).

Миналата година историческия стадион беше продаден на Интер и Милан. Двата клуба планират да съборят "Сан Сиро", след като построят нова арена с капацитет 70 000 места на терен в непосредствена близост до сегашния стадион.

Още от Футбол свят

Тотнъм "позлатява" Де Дзерби, в договора на треньора ще има и любопитна клауза

Тотнъм "позлатява" Де Дзерби, в договора на треньора ще има и любопитна клауза

  • 31 март 2026 | 12:28
  • 8545
  • 5
Безсънна нощ за турските национали в Прищина преди решителния бараж

Безсънна нощ за турските национали в Прищина преди решителния бараж

  • 31 март 2026 | 11:08
  • 1860
  • 0
Истерия в Босна преди баража с Италия - как фен с балкон към терена в Зеница получи куп оферти

Истерия в Босна преди баража с Италия - как фен с балкон към терена в Зеница получи куп оферти

  • 31 март 2026 | 10:10
  • 8668
  • 2
Гана уволни селекционера си часове след загубата от Германия и само 10 седмици преди Мондиал 2026

Гана уволни селекционера си часове след загубата от Германия и само 10 седмици преди Мондиал 2026

  • 31 март 2026 | 09:34
  • 3833
  • 1
Марк Видука пред Sportal.bg: Трябва да обичаш играта – всичко останало идва след това

Марк Видука пред Sportal.bg: Трябва да обичаш играта – всичко останало идва след това

  • 31 март 2026 | 09:00
  • 3466
  • 0
Лапорта: Раздялата с Меси бе правилното решение

Лапорта: Раздялата с Меси бе правилното решение

  • 31 март 2026 | 07:58
  • 2964
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 133361
  • 236
Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

  • 31 март 2026 | 17:37
  • 2752
  • 7
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 12786
  • 13
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 32723
  • 56
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 13012
  • 6
България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

  • 31 март 2026 | 17:46
  • 5300
  • 6