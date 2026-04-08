Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели очакванията си за четвъртата поредна пряка битка за оцеляване за тима. В четвъртък, 9-ти април, плевенчани гостуват на ФК Севлиево.

"Тренираме, стягаме се за мача. Предстои ни поредният важен мач. Както във всеки друг, ще направим всичко възможно, за да победим. Или поне да не загубим, защото всяка точка е ценна. Ако успеем да спечелим, това ще е голяма крачка към спасението. А и само с победи се печели респект от останалите. След последните резултати вече всички ни гледат по различен начин.“, каза Бислимов преди срещата.