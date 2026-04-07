Официално: Спартак (Плевен) ще домакинства в Ловеч

Българският футболен съюз официално обяви, че Спартак (Плевен) ще играе остатъка от домакинските си мачове през този сезон на стадиона в Ловеч. Причината е, че стадион “Плевен” ще бъде подложен на ремонтни дейности.

Спартак има още три домакински двубоя до края на кампанията - срещу Фратрия, Миньор (Перник) и Локомотив (Горна Оряховица).

Ето какво пишат от БФС:



Поради провеждащи се строително-ремонтни дейности на стадион „Плевен“ и предвид решение на Лицензионната комисия при БФС, ОФК „Спартак Плевен“ Пл. ще играе домакинките си срещи до края на сезон 2025/2026 на Градски стадион – град Ловеч .