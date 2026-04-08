Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

  • 8 апр 2026 | 10:44
  • 212
  • 0

Спартак (Плевен) гостува на ФК Севлиево в мач от 28-ия кръг на Втора лига. Двубоят е в четвъртък, 9 април, от 17:00 часа. Това е поредната пряка битка за оцеляване, в която се впускат плевенчани. Те са в отлична серия от пет мача без поражение – 3 успеха и 2 равенства. Но второто поредно равенство, 0:0 със Спортист (Своге), ги върна в зоната на изпадащите. Все пак разликата е само една точка, както със Севилиево, така и с Марек (Дупница).

Тимът тренира на изкуствения терен в Плевен заради започналите ремонти на стадиона, а преди всеки мач ще провежда по едно занимание на градския стадион в Ловеч, където ще изиграе оставащите си домакинства този сезон. Лошите новини преди сблъсъка със Севлиево са свързани с отсъствието на Яни Пехливанов, който беше изгонен в домакинството срещу Спортист и ще бъде наказан за предстоящия двубой. Васил Шопов и Христиан Петков също имат проблеми и може да не успеят да вземат участие в срещата.

„Синьо-белите“ могат да се уповават на статистиката, според която не загубиха нито веднъж в предходните си три мача, в които се изправиха срещу други отбори, които се борят за своето място при професионалистите. Освен това тимът допусна само едно поражение от началото на 2026 година, дошло от лидера Дунав (Русе). В останалите мачове се поздрави с победа и две равенства.

