Валентин Антонов: Време е за победа

Утре Ювентус (Малчика) приема едноименния тим на Троян. Срещата е от 17-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Амбицирани сме да спечелим първа победа за пролетния полусезон. В някои от предишните мачове показахме добра игра, но все нещо не ни достигаше за положителен резултат. Очаквам в предстоящия мач да се справим. Разбира се, няма да е лесно. Имаме кадрови проблеми. Съперникът е новак в групата и прави възможното да се утвърди в нея. Постигна някои добри резултати и това му вля увереност. Ние обаче сме се съсредоточили върху нашата работа и се надявам да я доведем до успех“, коментира пред Sportal.bg Валентин Антонов, лидер на Ювентус.