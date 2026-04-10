Майнц 05 продължава да впечатлява в Европа

  • 10 апр 2026 | 00:10
  • 335
  • 0
Майнц 05 спечели домакинството си на Страсбург от четвъртфиналите в Лигата на конференциите и е по-близо до следващата фаза на турнира. Попаденията за германския тим отбелязаха Кайшу Сано в 11-тата минута и Щефан Пош в 19-ата.

Гостите от Франция също създадоха няколко добри положения, но лисата на контузената им звезда Хоакин Паникели се усети. Отборът на Гари О'Нийл допусна пъра загуба след серия от 10 мача във всички състезания, в които не познаваше вкуса на поражението.

До почивката Майнц 05 показа завидна ефективност и вкара два гола с двата си точни изстрела. Резултата откри Кайшу Сано в 11-тата минута. Домакините отнеха топката в центъра на терена и органзираха светкавична контра. Топката стигна до Сано и японският халф по невероятен начин я насочи неспасяемо под сглобката на вратата за 1:0.

Второто попадение падна само осем минути по-късно. След центриране от корнер на Паул Небел оставеният непокрит около точката на дузпата Щефан Пош не остави шансове на Майк Пендерс. Страсбург имаше териториално надмощие, но трудно стигаше до голови положения и през първото полувреме не нанесе нито един точен изстрел.

Майнц контролираше случващото се на терена и през втората част. В 49-ата минута Филип Титц можеше да вкара много красив гол, но Пендерс се разтегна и изби в корнер. Пет минути след тази ситуация Титц отново получи шанс да се разпише, но Пендерс и този път беше на мястото си.

В 75-ата минута Валентин Барко от Страсбург уцели гредата и пропусна най-добрата възможност за елзасци. Те така и не можаха да вкарат гол и ще трябва да положат много усилия в реванша, за да заличат пасива си.

Снимки: Gettyimages

